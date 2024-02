Chuy's Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktie von Chuy's bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was 2,74 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeit liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenausschüttung des Unternehmens niedriger ausfällt und die Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" einzustufen ist.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Chuy's abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 46 USD, was einem Potenzial von 36,99 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 33,58 USD entspricht. Daher erhält die Chuy's-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Chuy's im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,86 Prozent erzielt, was 4,04 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Hotels Restaurants und Freizeit" zeigt sich eine Überperformance von 2,72 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chuy's-Aktie bei 36,63 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 33,58 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz von -8,33 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 35,12 USD, was zu einem Abstand von -4,38 Prozent führt und die Gesamtbewertung als "Neutral" ergibt.