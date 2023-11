Chuy's Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Analyse von Chuy's Aktien: Was sagen die Analysten und Kennzahlen?

Analysteneinschätzung: Nach Angaben von institutionellen Analysten hat Chuy's in den letzten 12 Monaten 3-mal die Bewertung "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" erhalten. Langfristig wird dem Titel daher ein Rating von "Gut" zugeschrieben. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Chuy's. Der aktuelle Kurs von 35,42 USD wird von Analysten unter Berücksichtigung einer erwarteten Entwicklung von 21,4 Prozent bewertet. Das mittlere Kursziel liegt somit bei 43 USD, was als positive Einschätzung angesehen wird. Insgesamt erhält Chuy's daher von institutionellen Analysten die Bewertungsstufe "Gut".

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Chuy's liegt derzeit bei 50,8 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 von 41,7 zeigt an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist. Somit erhält Chuy's für beide RSI-Bewertungen ein "Neutral"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Chuy's in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch rückläufig, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt erhält Chuy's daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Fundamental: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) wird Chuy's aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,42 liegt die Aktie 61 Prozent unter dem Branchen-KGV von 52,32. Basierend auf diesen fundamentalen Kennzahlen wird daher eine "Gut"-Empfehlung für Chuy's ausgesprochen.