Churchill Downs Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Churchill Downs hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,32 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,83 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Churchill Downs in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 7,13 Prozent erzielt, was 11,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von -1,37 Prozent aktuell um 8,5 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie von 128,95 USD in etwa auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 125,7 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Churchill Downs-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.