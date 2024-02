Churchill Downs Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Churchill Downs hat sich in den letzten Wochen überwiegend negativ entwickelt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über das Unternehmen besonders pessimistisch, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen lag der Fokus der Anleger ebenfalls auf negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Churchill Downs ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,85 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Dies lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und sie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Dividendenrendite von Churchill Downs liegt bei 0,31 %, was 2,43 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aufgrund des niedrigeren Ertrags als "Schlecht" eingestuft.

Analysten bewerten die Churchill Downs-Aktie derzeit insgesamt mit "Gut", basierend auf 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für das Unternehmen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotenzial von 55,7 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Alles in allem erhält die Aktie von Churchill Downs aufgrund der Analyse ein "Gut"-Rating.