Churchill Downs Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Churchill Downs als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 91,87, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 37,5 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysteneinschätzungen für Churchill Downs zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 204,2 USD, was einer möglichen Steigerung um 59,72 Prozent vom letzten Schlusskurs von 127,85 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen im grünen Bereich und nur vereinzelten neutralen Einstellungen. In den letzten ein, zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei Churchill Downs aktuell bei 0, was zu einer negativen Differenz von -2,43 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.