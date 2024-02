Churchill Downs Aktie: Ist es das gewesen?

Die Analysten schätzen die Aktie der Churchill Downs auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 5 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Der durchschnittliche Erwartungswert des Kurses liegt bei 185,25 USD, was einer Erwartung von 54,43 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 119,96 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 125,54 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 119,96 USD liegt, was einer Abweichung von -4,44 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 125,23 USD, so liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -4,21 Prozent. Auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Daher erhält Churchill Downs in diesem Punkt die Einschätzung "Gut". Allerdings verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Churchill Downs bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.