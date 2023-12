Churchill Downs Aktie: Die Bären zittern!

Die Aktie von Churchill Downs wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 6 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 204,2 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 57,11 Prozent darstellt, was wiederum als positiv eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 7,6 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat sich die Aktie von Churchill Downs mit einer Rendite von 19,88 Prozent sehr gut entwickelt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 verläuft bei 125,73 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der GD50 beträgt 116,81 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.