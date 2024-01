Church, Dwight, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Agricultural":

Die Dividendenrendite von Church & Dwight beträgt derzeit 1,15 Prozent, was nur leicht unter dem durchschnittlichen Wert von 1,28 Prozent liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Church & Dwight in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde in sozialen Medien mehr über das Unternehmen diskutiert als üblich, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und zu einem "Gut"-Rating für die Aktie insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Church & Dwight-Aktie liegt bei 30, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (51,91) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für Church & Dwight ist größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen ebenfalls überwiegend positive Signale, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Dividendenrendite, des Sentiments und des RSI eine insgesamt neutrale bis positive Bewertung für Church & Dwight.