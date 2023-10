Church, Dwight Quartalsbericht: Prognose verspricht Umsatzplus und Gewinnwachstum

Church, Dwight Unternehmensbericht für das 4. Quartal – Ein Ausblick auf Umsatz und Gewinn

Die Quartalsbilanz von Church, Dwight steht in nur noch 119 Tagen an. Aktionäre sind gespannt auf die Zahlen und auch Analysten schauen mit Interesse darauf. Laut aktuellen Datenanalysen wird ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 4. Quartal 2022 belief sich der Umsatz des Unternehmens noch auf 1,36 Mrd. EUR, doch nun wird ein Sprung um beeindruckende +83,26 Prozent prognostiziert, was einem Umsatz von 2,49 Mrd. EUR entspräche. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +88,10 Prozent fallen und sich auf -82,85 Mio. EUR belaufen.

Langfristig sind die Analysten optimistisch gestimmt und erwarten einen Anstieg des Umsatzes um +83,26 Prozent sowie einen Gewinnzuwachs von +88,10 Prozent auf insgesamt 752,43...