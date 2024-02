Church, Dwight-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Dieser Index betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Church & Dwight Aktie liegt der RSI aktuell bei 79,28, was auf eine Überkauftheit hinweist und als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Church & Dwight mit einer Rendite von 17,9 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um mehr als 4 Prozent zurückbleibt. Die Branche der Haushaltsprodukte verzeichnet eine mittlere Rendite von 129,31 Prozent, während Church & Dwight mit 111,41 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Church & Dwight mit einer Ausschüttung von 1,15 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushaltsprodukte (3,07 %) um 1,92 Prozentpunkte niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut einer Analyse von Analysten waren die Kommentare überwiegend positiv. Allerdings wurden in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen zu Church & Dwight diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab sieben "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Church & Dwight hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.