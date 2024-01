Church, Dwight Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die technische Analyse von Church & Dwight deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Church & Dwight eine Dividendenrendite von 1,21 % auf, was 1,93 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung.

Im Branchenvergleich hat Church & Dwight in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -658,52 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Haushaltsprodukte-Branche und von 136,39 Prozent im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.