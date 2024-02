Church, Dwight Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Church & Dwight liegt derzeit bei 79,28, was auf eine Überbewertung hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild: Die Stimmungslage der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating für die Church & Dwight-Aktie.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 29,21 und liegt damit 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 47 (Branche: Haushaltsprodukte). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Ausschüttung von Church & Dwight bei 1,15 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushaltsprodukte (3,07 %) niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Differenz von 1,92 Prozentpunkten führt zu dieser Einschätzung.