Church, Dwight Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Aktienkurs von Church & Dwight liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" mit einer Rendite von 17,9 Prozent mehr als 150 Prozent darunter. Die Branche "Haushaltsprodukte" verzeichnete eine mittlere Rendite von 722,01 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Church & Dwight mit 704,11 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz zeigte die Aktie von Church & Dwight eine erhöhte Aktivität in der Netz-Kommunikation in den vergangenen Monaten. Die Diskussionsintensität hat zu einer "Gut"-Einschätzung geführt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Church & Dwight als "Gut"-Wert bewertet.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Church & Dwight insgesamt als "Neutral", da 3 Buc, 6 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Durchschnittskursziel der Analysten für Church & Dwight liegt bei 98,22 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um -1,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der Aktienkurs von Church & Dwight mit 99,37 USD +4,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +5,2 Prozent als "Gut" bewertet. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt eine "Gut"-Einstufung.