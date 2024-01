Church, Dwight Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Church & Dwight-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 93,79 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 97,65 USD weicht nur um 4,12 Prozent davon ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 93,02 USD liegt nahe am letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,21 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält auf dieser Basis ein "Gut".

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt jedoch eine Unterperformance, da die Rendite von 20,65 Prozent im letzten Jahr 146,17 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Haushaltsprodukte" liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) betrachtet, wobei sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI unterschiedliche Bewertungen erhalten. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, während der 25-Tage-RSI eine neutrale Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Church & Dwight-Aktie auf Basis verschiedener Indikatoren mit einem "Gut"-Rating bewertet.