Church, Dwight Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von Church & Dwight in der Verbrauchsgüterbranche hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors schlecht entwickelt. Mit einer Rendite von 15,6 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 143 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch in der Haushaltsprodukte-Branche liegt die Rendite von Church & Dwight mit 665,34 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 680,93 Prozent, was zu einem Schlecht-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Church & Dwight derzeit eine Rendite von 1,15 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 %. Dies führt zu einer Schlecht-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im vergangenen Monat trübte sich die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Church & Dwight ein. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral, was zu einem insgesamt schlechten Rating führt.

Die Analysteneinschätzungen für Church & Dwight zeigen, dass im Schnitt eine neutrale Empfehlung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 96,5 USD, was einer neutralen Empfehlung entspricht. Somit erhält die Church & Dwight-Aktie insgesamt eine neutrale Empfehlung, basierend auf den Analystenmeinungen.