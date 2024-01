Church, Dwight Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Church & Dwight-Aktie beträgt aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Hier ist Church & Dwight weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Church & Dwight.

Die technische Analyse, insbesondere trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt, zeigt, dass Church & Dwight auf längerfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält, während auf kurzfristiger Basis ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Somit wird Church & Dwight basierend auf trendfolgenden Indikatoren insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Church & Dwight eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die Einschätzung durch Analysten hat Church & Dwight in den letzten 12 Monaten 4-mal die Einschätzung "Gut", 6-mal die Einschätzung "Neutral" und 2-mal das Rating "Schlecht" erhalten. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung des Titels als "Neutral" von institutioneller Seite aus. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 1,42 Prozent und ein mittleres Kursziel von 95,91 USD, was zu einer Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten von "Neutral" führt.