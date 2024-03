Church, Dwight Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Dividendenrendite von Church & Dwight liegt mit 1,15 Prozent um 2,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Haushaltsprodukte-Branche. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentabel eingestuft.

Die Anlegerstimmung gegenüber Church & Dwight war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch haben die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zu einer hauptsächlich negativen Einschätzung geführt. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Optimierungsprogramme zeigen hingegen mehrheitlich positive Handelssignale, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Doch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Church & Dwight liegt bei 57,88, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25 weist hingegen auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.