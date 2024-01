Church, Dwight Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Aktienkurs von Church & Dwight hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,65 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 718,4 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Church & Dwight eine Underperformance von -697,76 Prozent aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 167,67 Prozent im letzten Jahr, wobei Church & Dwight 147,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Church & Dwight beträgt 29, während vergleichbare Unternehmen aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 46 haben. Daher kann die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet betrachtet werden, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Church & Dwight liegt bei 16,73, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,23, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Church & Dwight derzeit bei 93,95 USD. Der Aktienkurs liegt bei 97,83 USD, was einen Abstand von +4,13 Prozent bedeutet, und damit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, dessen Niveau bei 93,53 USD liegt, was einer Differenz von +4,6 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral".