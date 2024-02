Church, Dwight Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Church & Dwight beträgt derzeit 29,21 und liegt damit 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte), der bei 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten hat Church & Dwight insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 98,88 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 1,12 Prozent. Daher wird eine "Neutral"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Church & Dwight mit 18,07 Prozent um 63 Prozent darunter. Die "Haushaltsprodukte"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von 126,61 Prozent, wobei Church & Dwight mit 108,54 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Church & Dwight wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen und an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Dennoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Gut" Signale im Vordergrund standen. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Church & Dwight insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.