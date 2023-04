Church, Dwight Aktie: Was ist jetzt zu tun!

An der Börse New York notiert die Aktie Church & Dwight am 10.04.2023, 11:10 Uhr, mit dem Kurs von 90.61 USD. Die Aktie der Church & Dwight wird dem Segment "Haushaltsprodukte" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Church & Dwight mit einer Rendite von -18,35 Prozent mehr als 40 Prozent darunter. Die "Haushaltsprodukte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 43,97 Prozent. Auch hier liegt Church & Dwight mit 62,32 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Church & Dwight aktuell 1,26. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2028,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte". Church & Dwight bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Church & Dwight erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 16 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 7 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (89,57 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -1,15 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 90,61 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Church & Dwight erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.