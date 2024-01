Church, Dwight Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die aktuelle Dividendenpolitik von Church & Dwight führt zu einer negativen Bewertung durch unsere Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Haushaltsprodukte" um 1,94 Prozent abweicht.

In der technischen Analyse erhält die Church & Dwight-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 99,12 USD lag, was einem Unterschied von +5,22 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anlegerstimmung gegenüber Church & Dwight war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun positiven und vier negativen Tagen in den Social Media Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme bestätigen ebenfalls mehrheitlich Handelssignale in die "Gut"-Richtung, was zu einer positiven Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in den letzten Monaten ergibt jedoch ein trüberes Bild. Die Stimmungslage der Anleger trübte sich ein, und das Unternehmen wurde weniger diskutiert und rückte aus dem Fokus der Anleger, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Church & Dwight-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der aktuellen Sentiments und Buzz-Analyse.