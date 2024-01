Church, Dwight Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Church & Dwight verläuft aktuell bei 93,95 USD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 97,83 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,13 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 93,53 USD erreicht, was einer Differenz von +4,6 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich demnach ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen bei Church & Dwight keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem haben sich die positiven Themen rund um Church & Dwight in den Diskussionen in den vergangenen Tagen im Fokus befunden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Church & Dwight-Aktie tendiert ebenfalls dazu, sie als "Neutral" einzustufen. Dies wird durch die vorliegenden Bewertungen von 3 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht sowie ein Kursziel von 98,22 USD bestätigt, was eine Performance von 0,4 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.