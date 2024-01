Church, Dwight Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Church & Dwight im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Church & Dwight, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führte. Analytische Untersuchungen zeigen zudem, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt waren es acht Signale. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Church & Dwight abgegeben haben, sehen die Aktie insgesamt als "Neutral". Von den Analysten liegen insgesamt 4 Kauf-, 6 Halten- und 2 Verkaufsempfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 95,91 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Church & Dwight zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine positive Veränderung. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Gut"-Wert.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Church & Dwight-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 93,33 USD. Der letzte Schlusskurs (94,56 USD) weicht somit +1,32 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 92,21 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,55 Prozent Abweichung) liegt. Damit erhält die Church & Dwight-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.