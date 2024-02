Church, Dwight Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Church & Dwight wurde der RSI für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,72 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 27,79 an, dass die Aktie überverkauft ist und somit auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Church & Dwight bei 94,3 USD. Da der Aktienkurs derzeit bei 100,5 USD liegt und somit einen Abstand von +6,57 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit +5,86 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Aktie bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Die Stimmung gegenüber Church & Dwight wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert. Obwohl die Kommentare überwiegend positiv waren, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung. Darüber hinaus ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut"-Bewertung. Somit wird Church & Dwight hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Church & Dwight in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.