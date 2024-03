Church, Dwight Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Church & Dwight: Analyse der Aktienbewertung

Das Unternehmen Church & Dwight wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bereich Haushaltsprodukte als unterbewertet angesehen. Dies ergibt sich aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,21, was einem Abstand von 30 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,79 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" zeigt sich jedoch eine Rendite von 18,07 Prozent, was mehr als 43 Prozent unterhalb des Durchschnitts liegt. Die Branche "Haushaltsprodukte" verzeichnete eine mittlere Rendite von 140,69 Prozent, während Church & Dwight mit 122,63 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an zehn Tagen dominierten. Nur an vier Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Church & Dwight diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen deuteten ebenfalls auf ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen hin, mit 7 "Gut"-Signalen im Vergleich zu 1 "Schlecht"-Signal, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, sehen die Church & Dwight insgesamt als "Neutral" an, mit 2 Kauf-, 5 Neutral- und 1 Verkaufsempfehlung. Interessant ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Church & Dwight, das bei 98,88 USD liegt. Dies würde einer Entwicklung von -1,4 Prozent entsprechen, da der Kurs zuletzt bei 100,28 USD notierte. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Einstufung "Neutral".