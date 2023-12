Church, Dwight Aktie: Quo vadis?

Die Church & Dwight-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im zurückliegenden Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen. Somit wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (95,91 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 0,99 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Church & Dwight daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen zeigen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Church & Dwight in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine negative Einschätzung hin, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie lässt darauf schließen, dass das Unternehmen aktuell etwa gleich viel wie üblich im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating zugeordnet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Church & Dwight diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,21 auf, was 79 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" (136,44). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer grundsätzlich positiven Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse der Aktie.