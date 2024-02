Church, Dwight Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Bewertung von Church & Dwight

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. In den letzten Monaten gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsintensität, dass das Unternehmen weder besonders viel noch wenig Aufmerksamkeit erfährt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Church & Dwight-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Bewertungen von Analysten zeigen, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten zwei positive, sechs neutrale und eine negative Bewertung erhalten hat. Aufgrund dieser Einstufungen wird die langfristige Bewertung als "Neutral" eingestuft. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 98,88 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1,52 Prozent bedeutet, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Church & Dwight-Aktie bei 97,39 USD liegt, was +2,82 Prozent über dem GD200 (94,72 USD) und +1,28 Prozent über dem GD50 (96,16 USD) liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Aktienkurses.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Church & Dwight-Aktie mit einem Wert von 29,21 um 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist und somit zu einer positiven Bewertung führt. Daher erhält Church & Dwight auf fundamentalen Grundlagen eine "Gut"-Bewertung.