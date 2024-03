Church, Dwight Aktie: In Lauerstellung

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktien von Church & Dwight ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen in den sozialen Medien. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Laut automatischen Analysen standen in letzter Zeit hauptsächlich "Gut"-Signale im Vordergrund, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Church & Dwight derzeit mit 1,15 Prozent eine niedrigere Rendite auf als der Branchendurchschnitt von 3,16 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ergibt sich, dass Church & Dwight mit einer Rendite von 18,07 Prozent mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Haushaltsprodukte"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 146,12 Prozent, während Church & Dwight nur bei 128,05 Prozent liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im üblichen Rahmen liegt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Aufgrund dieser Faktoren wird Church & Dwight insgesamt als "Neutral" bewertet.