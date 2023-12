Church, Dwight Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Church & Dwight-Aktie zeigt, dass sie weder über- noch unterbewertet ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (57) als auch der 25-Tage-RSI (43,15) unterstützen diese Einschätzung. In Bezug auf die Dividendenrendite weist das Unternehmen eine Rendite von 1,21 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,26 % als "Schlecht" eingestuft wird. Die Aktienperformance von Church & Dwight lag in den letzten 12 Monaten bei 17,57 %, was jedoch im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 659,02 % und zum Sektor-Durchschnitt von 153,45 % eine Unterperformance von -641,46 % bzw. 135,89 % darstellt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analysten haben insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für das Unternehmen abgegeben, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 95,91 USD, was einer 3,21%igen Entwicklung entspricht, und daher auch eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs bedeutet.

Sollten Church, Dwight Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Church, Dwight jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Church, Dwight-Analyse.

Church, Dwight: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...