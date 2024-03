Church, Dwight Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen gesetzt werden. Der RSI von Church & Dwight liegt bei 57,88, was darauf hinweist, dass die Lage weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 25 für Church & Dwight, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und entsprechend als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war die Diskussion in den letzten Tagen vorwiegend positiv, mit sieben Tagen positiver und fünf Tagen negativer Kommunikation. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf Church & Dwight diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale vorhanden waren, wodurch das Anleger-Sentiment insgesamt positiv bewertet wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Church & Dwight insgesamt 8 Analystenbewertungen, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral", bestehend aus 2 positiven, 5 neutralen und 1 negativen Meinungen. Die Kursprognose zeigt ein Abwärtspotenzial von 5,47 Prozent, was zu einer negativen Empfehlung führt.

In Bezug auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes für Church & Dwight festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert.

Insgesamt erhält Church & Dwight aufgrund dieser Faktoren eine positive Gesamtbewertung.