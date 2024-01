Church, Dwight Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit ermittelt. Für die Church & Dwight-Aktie wurde der 7-Tage-RSI auf 16,06 Punkte festgesetzt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der etwas längerfristige RSI25 bei Church & Dwight im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral" Einstufung führt.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen Wochen überwiegend positive Bewertungen für Church & Dwight abgegeben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Zudem wurden 6 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer weiteren "Gut" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Church & Dwight-Aktie nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für Church & Dwight vorliegt.

Zusammenfassend erhält Church & Dwight für den 7-Tage-RSI ein "Gut"-Rating, für die Anleger-Stimmung ein weiteres "Gut"-Rating, für die technische Analyse ein "Neutral"-Rating und für das Sentiment und den Buzz erneut ein "Neutral"-Rating.