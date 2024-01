Church, Dwight Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Church & Dwight: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Church & Dwight weist eine Dividendenrendite von 1,15 Prozent auf, was 1,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Church & Dwight in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet ist Church & Dwight aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,21 weist die Aktie einen Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,18 auf. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Church & Dwight in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 17,9 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 715,69 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -697,79 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Church & Dwight mit 149,06 Prozent unter dem Durchschnittswert von 166,95 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.