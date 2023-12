Church, Dwight Aktie: Immer langsam!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 12 Analysten ihre Bewertungen für die Aktie von Church & Dwight abgegeben. Von diesen waren 4 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 2 "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Church & Dwight. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen der Analysten ergibt, liegt bei 95,91 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 4,82 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 91,50 USD. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Empfehlung bewertet.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war im Netz üblich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen wurden positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen deuten auf ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen hin, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich jedoch ein negativeres Bild. Die Dividendenrendite von 1,21 % liegt 2,05 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Haushaltsprodukte. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht". Wer also in die Aktie von Church & Dwight investiert, kann im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag erzielen.