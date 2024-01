Church, Dwight Aktie: Gigantischer Hammer!

Laut den Experten von Analysenews ist die Aktie von Church & Dwight im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Haushaltsprodukte unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 29,21, was einem 38-prozentigen Abstand zum Branchen-KGV von 47,11 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 17,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Church & Dwight damit 149,71 Prozent unter dem Durchschnitt von 167,61 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 716,4 Prozent, wobei Church & Dwight aktuell 698,5 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, zeigt sich, dass die Dividendenrendite für Church & Dwight bei 1,15 Prozent liegt, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,28 Prozent für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse der Meinungen aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 8 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut" Empfehlung für die Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung.

