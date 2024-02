Church, Dwight Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Aktie von Church & Dwight wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 29,21 derzeit als unterbewertet angesehen, da sie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Haushaltsprodukte" (47,59) um 39 Prozent niedriger bewertet wird. Dies deutet aus fundamentaler Sicht auf eine positive Einschätzung hin.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Church & Dwight insgesamt 9 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose beläuft sich auf 98,88 USD, was ein Abwärtspotenzial von -1,07 Prozent vom letzten Schlusskurs von 99,94 USD bedeutet, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Damit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Analysteneinschätzung.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Church & Dwight-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 99,94 USD lag und somit ein Plus von 5,59 Prozent im Vergleich zu einem Durchschnitt von 94,65 USD über die letzten 200 Handelstage verzeichnet wurde. Jedoch ergibt sich aus der Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung mit einem letzten Schlusskurs von 95,91 USD, was einem Plus von 4,2 Prozent entspricht.

In Bezug auf Dividenden schüttet Church & Dwight derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Haushaltsprodukten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt, aufgrund einer Differenz von 1,97 Prozentpunkten (1,15 % gegenüber 3,12 %).

Insgesamt zeigt die Bewertung der verschiedenen Analysemethoden, dass die Aktie von Church & Dwight gemischte Einschätzungen erhält, wobei fundamentale Analyse und technische Analyse zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.