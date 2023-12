Church, Dwight Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Church & Dwight beträgt derzeit 29,21 und liegt damit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte) von 46. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Church & Dwight liegt bei 1,21 Prozent, was 1,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte, 3,14) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Church & Dwight. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist insgesamt geringer als normal und die Aufmerksamkeit der Anleger nimmt ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Gesamtbewertung für die Aktie ist daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Church & Dwight liegt bei 33,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 46,47 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.