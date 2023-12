Church, Dwight Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

In den letzten beiden Wochen wurde Church & Dwight von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf einer positiven Ebene liegt. Zusätzlich wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion hat auch 5 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Church & Dwight derzeit als "Neutral" eingestuft. Der Gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass der Kurs der Aktie (92,93 USD) um -0,08 Prozent über dem Trendsignal von 93 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +1,6 Prozent, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Anbetracht der Analysteneinschätzung ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf 4 Kauf-, 6 Halten- und 2 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Church & Dwight liegt bei 95,91 USD, was einer 3,21 prozentigen Entwicklung des Aktienkurses entspricht.

Unter fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Church & Dwight 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Haushaltsprodukte" als unterbewertet betrachtet wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.