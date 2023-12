Church, Dwight Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von Church & Dwight wurde das Unternehmen anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 51,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und dementsprechend ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Die Diskussionen über Church & Dwight waren in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich von positiven Themen geprägt. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse konnte Church & Dwight in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,57 Prozent erzielen. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche und dem "Verbrauchsgüter"-Sektor zeigt sich jedoch eine Underperformance von -656,01 Prozent bzw. 136,89 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Church & Dwight-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen und ergibt eine Abweichung von +2,25 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +4 Prozent und damit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.