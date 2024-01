Church, Dwight Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. In der technischen Analyse wird dieser Indikator häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Church & Dwight wird nun der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bewertet, der bei 28,48 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Dividendenrendite von Church & Dwight liegt derzeit bei 1,15 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

In den letzten zwölf Monaten ergaben sich 3 positive, 6 neutrale und 2 negative Einschätzungen von Analysten für Church & Dwight, was im Schnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 96,5 USD, was einer neutralen Empfehlung entspricht.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Für Church & Dwight liegt dieser Wert bei 29,21, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 46,86, und daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft. Dies zeigt eine Unterbewertung im Vergleich zur Branche "Haushaltsprodukte" um 38 Prozent.