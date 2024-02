Church, Dwight Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Church & Dwight liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 17,9 Prozent niedriger, was mehr als 150 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche für Haushaltsprodukte erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 722,41 Prozent, wobei Church & Dwight mit 704,51 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Church & Dwight 3 positive Einschätzungen, 6 neutrale Einschätzungen sowie 1 negatives Rating vergeben. Auf lange Sicht erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Church & Dwight vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 101,78 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -3,5 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 98,22 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Church & Dwight liegt bei 36,47 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Church & Dwight überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Church & Dwight hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Trotzdem war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Church & Dwight daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.