Church, Dwight Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Church & Dwight-Aktie liegt bei 14,89, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Church & Dwight-Aktie sind 2 als "Gut", 5 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Dies führt im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 98,88 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -1,02 Prozent fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurden in sozialen Medien vorwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern für die Church & Dwight-Aktie abgegeben. Auch die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", unterstützt durch 6 positive Signale und 1 negatives Signal.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Church & Dwight-Aktie beträgt 29, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Haushaltsprodukte" im Durchschnitt ein KGV von 45 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.