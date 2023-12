Church, Dwight Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse der Church & Dwight-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 93,29 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 93,99 USD weicht somit um +0,75 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 92,12 USD, und auch hier weicht der letzte Schlusskurs mit +2,03 Prozent nur leicht ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Church & Dwight eine Rendite von 1,21 Prozent auf, was 1,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Haushaltsprodukte"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen ein eher unrentables Investment darstellt und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Church & Dwight derzeit bei 29 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 46 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Church & Dwight-Aktie wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, und insgesamt lassen sich acht positive Handelssignale ermitteln. Aufgrund dieser positiven Signale und Stimmungen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Church & Dwight bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.