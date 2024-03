Church, Dwight Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Anleger-Sentiment für Church & Dwight hat in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv ausgesehen. Laut Diskussionen in sozialen Medien waren an 12 Tagen positive Themen vorherrschend, während an einem Tag die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen wieder die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale zu erkennen waren. Insgesamt erhält Church & Dwight auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Church & Dwight mit 18,07 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die Branche "Haushaltsprodukte" verzeichnete eine mittlere Rendite von 146,12 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Church & Dwight mit 128,05 Prozent deutlich dahinter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Church & Dwight bei 105,42 USD liegt, was +10,71 Prozent über dem GD200 (95,22 USD) liegt. Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 99,13 USD, was einem Abstand von +6,35 Prozent entspricht. Hierdurch wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Church & Dwight mit 1,15 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,16 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Haushaltsprodukte"-Branche beträgt -2.

Insgesamt spiegelt sich in den verschiedenen Analysen eine gemischte Performance der Church & Dwight-Aktie wider, mit positiven Signalen in der Anlegerstimmung und der technischen Chartanalyse, jedoch negativen Bewertungen in Bezug auf die Jahresperformance und die Dividendenrendite im Branchenvergleich.