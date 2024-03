Chuo Gyorui Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Chuo Gyorui-Aktie beträgt 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den RSI25 beläuft sich die Einstufung auf 50, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Chuo Gyorui-Aktie kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird sie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Chuo Gyorui eher neutral diskutiert, und auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Chuo Gyorui-Aktie aktuell bei 3083,87 JPY liegt, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Chuo Gyorui auf der Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.