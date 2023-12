Chuo Gyorui Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die technische Analyse der Chuo Gyorui ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs 3041 JPY beträgt, während der aktuelle Aktienkurs 3040 JPY beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -0,03 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3047,6 JPY, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Mit einem RSI von 86,67 wird die Chuo Gyorui als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 53,19, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Chuo Gyorui zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und werden daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Chuo Gyorui in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Chuo Gyorui daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird also auch die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.