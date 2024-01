Chuo Build Industry Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Chuo Build Industry-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu interessanten Ergebnissen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +36,25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 749 JPY. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab eine Abweichung von +27,24 Prozent und führte zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass Chuo Build Industry momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 7,66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und in den neuesten Nachrichten war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Chuo Build Industry daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Chuo Build Industry war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Chuo Build Industry die Note "Neutral" verliehen.