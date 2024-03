Chuo Build Industry Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Chuo Build Industry hat in den letzten Tagen einen Kurs von 744 JPY erreicht, was einer Abweichung von -0,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +22,71 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder besonders hoch noch niedrig. Daher erhält die Chuo Build Industry-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Chuo Build Industry führt zu einer Einstufung als "Neutral" sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen (61,54) als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen (58,33). Dies deutet darauf hin, dass die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem neutralen Bereich liegen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral. Es gab weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Chuo Build Industry. Als Resultat ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.