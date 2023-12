Chuo Build Industry Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator zur Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Chuo Build Industry im Mittelpunkt der Diskussionen in sozialen Medien. Es gab jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge. Darüber hinaus wurde in den letzten Tagen weder intensiv über positive noch negative Themen im Zusammenhang mit Chuo Build Industry diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Chuo Build Industry in den letzten Monaten folgendes Bild gezeigt: Die Diskussionsintensität, die sich hauptsächlich in der Häufigkeit von Wortbeiträgen zeigt, hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Chuo Build Industry in diesem Bereich die Bewertung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Somit ist Chuo Build Industry insgesamt als "Neutral" zu bewerten.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Chuo Build Industry derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 538,77 JPY, wobei der Aktienkurs (749 JPY) um +39,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 548,66 JPY, was einer Abweichung von +36,51 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator aus der technischen Analyse. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird nun die Chuo Build Industry bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 3,45 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 10,99 an, dass Chuo Build Industry überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Chuo Build Industry eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.