Chunghwa Telecom Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Chunghwa Telecom wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt für diversifizierte Telekommunikationsdienste angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 25,46, was einem Abstand von 23 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,25 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Chunghwa Telecom im Vergleich zum Branchendurchschnitt weniger gut ab. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 4,12 %, was 5 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche für diversifizierte Telekommunikationsdienste liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse der Aktie liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 38,11 USD. Der letzte Schlusskurs von 37,88 USD weicht somit um -0,6 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (36,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,07 Prozent), was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Chunghwa Telecom-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt eine eher neutrale Diskussion über Chunghwa Telecom in den letzten zwei Wochen. In den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Anleger jedoch vor allem an negativen Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Chunghwa Telecom auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.