Chunghwa Telecom Aktie: Ruhe bewahren!

Die Chunghwa Telecom-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht neutral, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 37,58 USD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 38,4 USD, was einem Unterschied von +2,18 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (38,34 USD) erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wird die Chunghwa Telecom-Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.